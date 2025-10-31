Солистка группы "Город 312" Ая впервые вышла на сцену после инсульта

Фото: телеграм-канал "Город 312"

Солистка группы "Город 312" Ая (настоящее имя – Светлана Назаренко. – Прим. ред.) впервые вышла на сцену после перенесенного обширного инсульта. Она появилась на юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон", где исполнила песню "Останусь".

"Два года и семь месяцев она пропустила. Конечно, она пока не может гастролировать, но сегодня она прямо готовилась", – сказали участники группы, передает РИА Новости.

Они признались, что этот день стал для них очень волнительным. Музыканты подчеркнули, что Ая является полноправным членом коллектива и всегда продолжает работать, но только за кадром.

Участники коллектива добавили, что группа работает, чтобы спонсировать реабилитацию артистки и поддерживать ее.

