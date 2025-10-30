Шнуров: шесть песен вошли в новый альбом группы "Ленинград"

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Шесть песен вошли в новый альбом музыкального коллектива "Ленинград", который будет называться "Поролоновая свадьба". Об этом ТАСС рассказал лидер группы Сергей Шнуров.

Он признался, что хотел включить в альбом больше композиций. Однако позже Шнуров решил, что шести песен достаточно для современного слушателя. Артист объяснил свои слова тем, что сейчас в сфере музыки наблюдается тенденция к уменьшению длительности произведений.

"Буквально сейчас уже есть произведения длительностью меньше минуты", – отметил исполнитель.

Шнуров заявил, что релиз альбома состоится 31 октября.

Ранее лидер группы "Ленинград" сообщал, что русские мотивы всегда будут звучать в его песнях. Шнуров уточнил, что песня "Свадьба" стала его любимой композицией в новом сборнике.

