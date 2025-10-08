Организатор концерта группы "Ленинград" оштрафован за мат на сцене

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Компании "Ф икс 9", организовавшей концерт группы "Ленинград" в Новосибирске, назначен штраф на 40 тысяч рублей за то, что музыканты использовали нецензурную брань на сцене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Защита обжаловала решение суда.

29, 30 и 31 мая 2025 года группа "Ленинград" дала концерт "Шнуров с вами!" в Новосибирске. В преддверии выступления общественники требовали его отмены. Они указывали на то, что творчество коллектива изобилует ненормативной лексикой, пропагандирует вредные привычки и подрывает авторитет отца и матери.

Сообщается, что перед выступлением участники "Ленинграда" должны были подписать гарантийное письмо о соблюдении законодательства РФ. Однако нецензурная брань на сцене все равно была использована.

Ранее суд запретил к распространению пять песен группы "Ленинград". Жалобы на них поступили от сенатора Маргариты Павловой. Экспертиза показала, что тексты песен нарушают законодательство РФ. Лидер рок-группы Сергей Шнуров тогда поддержал решение суда.

