Суд запретил к распространению пять песен группы "Ленинград"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять 5 песен группы "Ленинград". Об этом сообщается на сайте суда.

Речь идет о песнях "Кандидат", "НЕТ<…>НЕ", "Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ". Жалобы на композиции поступили от сенатора Маргариты Павловой. Экспертиза показала, что тексты песен нарушают законодательство РФ. В них также обнаружили признаки побуждения к насильственным действиям.

В конечном итоге суд постановил, что информация в этих песнях содержит скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание и психику несовершеннолетних, и запретил композиции к распространению.

Суд в Санкт-Петербурге также рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) "Кооператив "Лебединое озеро". Материалы иска уже передали для рассмотрения судье.

Кроме того, Верховный суд России отказал в пересмотре дела на песни группы "Руки вверх", участниками которого выступили певец Сергей Жуков и продюсеры. По решению суда дело не было передано в кассационную инстанцию.

Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая"

