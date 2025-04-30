Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете песни Noize MC "Лебединое озеро"

Фото: Агентство "Москва" (Иван Алексеев признан в РФ иноагентом)

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) "Кооператив "Лебединое озеро". Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в телеграм-канале.

Уточняется, что материалы иска для рассмотрения передали судье.

"Есть суждение специалиста: содержательно-смысловая направленность материала состоит в формировании негативного отношения к представителям власти РФ, к президенту РФ и его сторонникам", – сообщает глава пресс-службы.

Она добавила, что в произведении используются унизительные и оскорбительные характеристики, "которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ России", а также есть высказывания, направленные на дискредитацию органов власти, Вооруженных сил РФ (в непрямой форме).

Рэпера Noize MC включили в реестр иноагентов осенью 2022 года. После этого его несколько раз штрафовали за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что рэпер Noize MC собирается оспорить свою вину в дискредитации ВС РФ. Судебное заседание по рассмотрению апелляции рэпера было назначено на 15 апреля. В ноябре 2024 года Тверской суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Музыкант свою вину не признал.