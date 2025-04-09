Рэпер Noize MC оспорит свою вину в дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Иван Алексеев признан в РФ иноагентом)

Рэпер Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) собирается оспорить свою вину в дискредитации ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд, куда поступила жалоба артиста.

Судебное заседание по рассмотрению апелляции рэпера назначено на 15 апреля, добавили в суде.

В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Noize MC на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Музыкант не признал свою вину, а его адвокат просил прекратить производство по делу.

К ответственности Алексеева привлекли за то, что в одном из новостных телеграм-каналов выявили пост пользователя с ником noizemc, в котором выражалось явное негативное отношение к использованию российской армии для защиты интересов страны.

Кроме того, депутаты Госдумы призвали Роскомнадзор проверить песни Noize MC на нарушение норм российского законодательства. Парламентарии указали, что музыкант не просто уехал за границу, как другие иностранные агенты, но и регулярно негативно высказывается о России, а также открыто спонсирует ВСУ.