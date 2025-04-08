Госдума запретила иноагентам заниматься просвещением и образованием в РФ

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Госдума в рамках пленарного заседания приняла в II и III чтениях законопроект о новых ограничениях для иноагентов, включая запрет на участие в образовании и просвещении на территории РФ.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента во главе с председателем комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым в январе.

Изменениями дополняется закон "Об образовании в РФ". Теперь иноагентам нельзя участвовать в просветительской и образовательной деятельности в отношении детей и взрослых. Также с принятием закона действие лицензии на осуществление образовательной деятельности будет останавливаться при попадании лицензиата в список иноагентов. Изменения касаются закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Ранее Госдума приняла сразу в II и III чтениях законопроект, предлагающий признавать иноагентами тех, кто способствует исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или действиям иностранных госорганов, если они направлены против безопасности РФ. Согласно документу, соответствующий статус также будет присвоен лицам, вовлекающим других в сбор сведений в области военно-технической деятельности.

