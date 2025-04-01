Депутат Пискарев предложил запретить иноагентам входить в органы управления госкорпораций

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В Госдуму внесут на рассмотрение поправку о запрете иноагентам входить в органы управления госкорпораций. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, это предложение связано с тем, что госкорпорации выполняют стратегические планы России.

"Участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны", – пояснил Пискарев.

Как отметил депутат, речь идет, в частности, о корпорациях, связанных с космической деятельностью ("Роскосмос") и развитием атомной энергетики ("Росатом"). Также инициатива относится к корпорациям по содействию и разработке высокотехнологичной промышленной продукции ("Ростех") и другим.

Ранее в ГД также были внесены проекты о недопущении вмешательства во внутреннюю политику России. Согласно предложенным инициативам, лиц, содействующим иностранным организациям вопреки интересам страны, могут признать иноагентами.

Кроме того, ГД приняла в первом чтении проект закона, запрещающий иноагентам заниматься в России просветительской и образовательной деятельностью в отношении детей и взрослых.