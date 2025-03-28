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28 марта, 12:46

Политика

Комитет ГД поддержал проект о наказании за призывы к санкциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предлагающий ввести уголовное наказание за призывы к санкциям против России.

Проектом поправок в УК РФ предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей за призывы к антироссийским санкциям.

Более того, предлагается ввести наказание сроком до семи лет за оказание по найму или из корысти содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. В таких случаях также будет возможна конфискация имущества, которое было получено в результате совершения этих деяний.

Помимо этого, указанный комитет ГД рекомендовал принять проект закона, предлагающий проводить заочно судебные разбирательства в отношении любых лиц, которые совершили преступления против безопасности России. Изменения предлагается внести в статью 247 УПК.

В данный момент судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться без подсудимого, который находится за пределами России и уклоняется от явки в суд.

Авторами законопроектов выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер и руководитель рабочей группы по подготовке этих инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, а также депутаты этих партий.

Яровая пояснила, что инициативы направлены на обеспечение защиты суверенитета страны. Помимо этого, парламентарии предложили признавать иноагентами лиц, которые содействуют иностранным организациям вопреки интересам России.

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