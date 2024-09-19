Путин выпустил указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госструктур

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Признанные иноагентами граждане будут автоматически исключаться из кадрового резерва государственных структур. Владимир Путин подписал соответствующий указ, который вносит изменения в положение о кадровом резерве.

До этого такой пункт был предусмотрен в указе о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Нынешний указ развивает эту норму, исключая иноагентов и из ведомственных резервов.

Ранее в Госдуме предложили отключить монетизацию на стриминговых сервисах РФ для иноагентов. Депутат ГД Александр Хинштейн назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения цензуры.

В ходе проведенного опроса депутат отметил, что только 4% опрошенных выразили несогласие с данной инициативой, а 1% – признались, что сами являются иноагентами.

