Депутат Хинштейн предложил отключить монетизацию на стриминговых сервисах для иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В Госдуме предложили отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Депутат ГД Александр Хинштейн в своем телеграм-канале запускал опрос, где узнал у россиян, должны ли получать иноагенты доходы от трансляций.

Депутат назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения цензуры.

"Результаты проведенного мной опроса однозначно говорят в поддержку такого запрета. Из более чем 17 тысяч проголосовавших абсолютное большинство (95%) высказались против того, чтобы иноагенты, подобные Noize MC(Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом), продолжали зарабатывать в России", – написал Хинштейн.

Депутат отметил, что только 4% опрошенных выразили несогласие с данной инициативой, а 1% – признались, что сами являются иноагентами.

"Рассчитываю, что в осеннюю сессию Государственной думы мы с коллегами обязательно займемся этой проблемой", – добавил Хинштейн.

В России также призвали прописать порядок лишения почетных званий артистов. С таким предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его мнению, в России должна быть предусмотрена возможность лишения званий по представлению инициатора награждения в случае, если награжденные ведут деятельность в ущерб безопасности страны, находятся под иностранным влиянием или выполняют функции иноагента.