Самолет Ереван – Минеральные Воды подал сигнал тревоги после вылета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Ереван – Минеральные Воды, подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Борт подал сигнал General emergency примерно через 20 минут после вылета из Еревана. По информации ТАСС, самолет уже приземлился в аэропорту вылета.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Ryanair подал аварийный сигнал, свидетельствующий о чрезвычайной или аварийной ситуации. Борт следовал из шотландского Глазго в испанский Аликанте. Самолет изменил курс и проследовал в международный аэропорт Ньюкасла в Англии.

До этого самолет Амстердам – Эдинбург авиакомпании easyJet подал аварийный сигнал над Великобританией и сменил курс. Сообщалось, что перед подачей аварийного сигнала воздушное судно сделало несколько кругов над Эдинбургом. В итоге судно приземлилось в аэропорту Гатвик в Лондоне.