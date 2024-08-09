Профессор Соловьев призвал прописать порядок лишения почетных званий артистов

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил прописать порядок лишения артистов почетных званий, сообщает RT.

С такой просьбой он обратился к главе президентской администрации Антону Вайно. В частности, Соловьев просит внести изменения в Положения о почетных званиях "Народный артист Российской Федерации", "Народный архитектор Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации" и "Народный художник Российской Федерации".

По его мнению, должна быть предусмотрена возможность лишения этого звания по представлению инициатора награждения в случае, если награжденные ведут деятельность в ущерб безопасности государства, находятся под иностранным влиянием или выполняют функции иностранного агента.

Профессор считает, что большинство россиян встретит такие изменения с большим воодушевлением. Более того, это не приведет к нарушению прав награжденных госнаградами, а послужит наглядной демонстрацией справедливого подхода к тем, кто в трудную минуту принял решение отдалиться от своей Родины и ее народа.

Кроме того, такое решение приведет к прекращению дискредитации такими лицами почетного звания "народный" и вернет ему былой авторитет и значимость, заключил Соловьев.

Ранее Соловьев призвал лишить актера Дмитрия Назарова почетного звания из-за его стихотворения на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Эксперт указал, что любой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт, но слова осуждения должны быть "без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий".

До этого активисты движения "Зов народа" обратились в Госдуму с предложением лишить пенсий и других выплат знаменитостей со статусом иностранного агента, а также деятелей культуры, из-за рубежа критикующих спецоперацию. В документе уточняется, что пенсии получают певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Назаров, музыкант Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом) и другие.

