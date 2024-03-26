Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за детские произведения, а также награды для молодых деятелей культуры. Об этом пишет ТАСС.

Церемония прошла в Кремле. За произведения для детей и юношества российский президент наградил президента Фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый пароход" Николая Диденко, директора Рязанского театра кукол Константина Кириллова и руководителя Московской государственной академии хореографии Марину Леонову.

Молодыми лауреатами деятелей культуры стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар. В частности, Крюков получил награду за вклад в развитие русской реалистической художественной школы, Рамм – за отечественное музыкальное искусство, а Ондар – за сохранение культуры тувинского народа.

Ранее российский лидер наградил орденом Дружбы народного артиста России Валерия Баринова и орденом Александра Невского народного артиста РСФСР Александра Михайлова. Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени получили артист театра "Современник" Иван Стебунов и артист "Ленкома" Марка Захарова Антон Шагин.