Активисты потребовали лишить уехавших из России звезд пенсий

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Знаменитостей со статусом иностранного агента, а также деятелей культуры, из-за рубежа критикующих спецоперацию, могут лишить пенсий и других выплат. С соответствующим предложением в Госдуму обратились активисты движения "Зов народа", сообщает Life.ru.

В документе уточняется, что пенсии получают певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Назаров, музыкант Борис Гребенщиков и другие.

Гребенщиков, по информации движения, ежемесячно имеет пенсию в размере 20 тысяч рублей, а Назаров со званием народного артиста – 54 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил установить запрет на выдачу кредитов в РФ для лиц со статусом иноагента. По его словам, лица, имеющие финансирование из-за рубежа, могут быстро покинуть РФ, не вернув при этом средства по долговым обязательствам.

