Ставка НДФЛ для работающих за рубежом россиян сохранится на уровне 13–15% – Минфин

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Ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, будет единой, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, она составит 13–15%, независимо от того, является ли работник налоговым резидентом России или нет.

Сазанов напомнил, что сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и должна определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Он считает, что нововведение значительно упростит механизм администрирования для налоговых агентов.

"Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, в таком случае эта иностранная компания должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги также по ставке 13–15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию", – прокомментировал замминистра ситуацию с тем, как будут уплачиваться налоги в случае с иностранными компаниями.

Он также оценил возможные риски в связи с двойным налогообложением в этой ситуации. По словам Сазанова, если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что ведомство подготовит новые предложения по налогу на доходы физических лиц для граждан, которые работают за границей. По его словам, сначала необходимо сформулировать предложения.

25 апреля правительство РФ приняло решение отозвать из Госдумы законопроект, предусматривающий изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДФЛ для работающих из-за границы.

