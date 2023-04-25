Кабмин отозвал поправки о повышении налогов для работающих из-за границы

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Правительство РФ приняло решение отозвать из Госдумы законопроект, предусматривающий изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДФЛ для работающих из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений", – объяснили это решение в правительстве.

Документ внесли в нижнюю палату российского парламента накануне. Он, в частности, предусматривает повышение ставки НДФЛ до 30% для работающих из-за рубежа россиян в случае утраты статуса налогового резидента России.

Позже в Минфине объяснили, что это нововведение в случае его принятия не затронет уехавших из РФ сотрудников российских компаний, которые работают по трудовым договорам. Для них налоговые условия останутся прежними.

