В Минфине рассказали, кого коснутся поправки о повышении НДФЛ

Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Юлия Иванко

Изменения в налоговом законодательстве, предусматривающие применение ставки 30% по НДФЛ, не затронут граждан, работающих по трудовым договорам. Это следует из пояснения, опубликованного в телеграм-канале Минфина РФ.

"Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются", – говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили принять во внимание, что указанные изменения являются частью законопроекта, который все еще дорабатывается.

Ранее в понедельник правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 30% для россиян, которые работают на отечественные компании из-за рубежа и при этом больше не являются налоговыми резидентами РФ. Из пояснительной записки следовало, что документ затрагивает всех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета.

Инициативу поддержала член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди. В беседе с RT она назвала законопроект справедливым и актуальным.

"Ставка по налогам для остальных граждан, которые в непростых для страны реалиях решили уехать из России, должна быть больше, это очевидно", – сказала парламентарий.

Между тем юрист, управляющий партнер компании "Закон и налоги" Алексей Гатин считает, что такое повышение НДФЛ является мерой понуждения уехавших россиян к возвращению. Беседуя с "Газетой.ру", он отметил, что при таком раскладе сотрудники, работающие из-за рубежа, сразу становятся неконкурентоспособны для работодателя с точки зрения оплаты труда.

"При дистанционной версии сотрудник должен НДФЛ оплачивать самостоятельно. А здесь <...> обязывают работодателя оплачивать. <...> Это некая мера понуждения, чтобы люди, работающие в России, возвращались сюда", – сказал юрист.

Он также обратил внимание на другой нюанс. Дело в том, что повышенный НДФЛ существовал для нерезидентов и раньше. 30%, например, сейчас удерживается со сдачи квартиры в аренду или продажи квартиры. В связи с этим Гатин предположил, что с помощью законопроекта власти хотят отказаться от практики исключения двойного налогообложения.

