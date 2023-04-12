В Госдуме предложили ввести "военный налог" на период СВО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в РФ "военный налог", который бы представлял из себя дополнительные 2–3% к НДФЛ, взимаемому с граждан моложе 45 лет. В беседе с НСН он объяснил суть своей инициативы.

"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2–3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли?" – сказал парламентарий.

По его словам, если каждый мужчина будет платить такой налог, то в среднем получится 1–2 тысячи рублей с 40 миллионов человек, что ежемесячно даст дополнительные 50 миллиардов рублей поступлений в бюджет. Эти деньги Нилов предлагает тратить на финансирование СВО, повышение довольствия солдат.

"Если ты военнообязанный, тебя могут призвать, но не призвали, а ты сейчас дома в тепле, то помогай! Это не обременение, это не кара, это вариант всеобщей поддержки всех наших героев", – объясняет свою позицию депутат.

Причем деньги, полученные конкретно от этого сбора, он предлагает направлять сразу на нужные цели, минуя Минфин РФ, по аналогии с работой благотворительных фондов. Пока же, говорит Нилов, требуется проработка вопроса, после чего в Госдуму можно будет внести соответствующий законопроект.

Подводя итог, он отметил, что СВО не закончится быстро, а значит, нужно "готовиться к разным вариантам", но повторять мобилизацию нельзя. Чтобы решить проблему, считает он, необходимо создавать условия для мотивации как профессиональных военных, так и добровольцев.

Ранее в среду Совфед одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Согласно документу, повестки военнообязанным теперь будут направлять в письменной и электронной форме. В последнем случае повестка будет считаться врученной с момента появления в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги".



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