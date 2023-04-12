Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

Также документ вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Закон поддержали 163 сенатора. Против проголосовал один человек.

Повестки военнообязанным будут направлять в письменной форме, а также дублировать в электронной форме. Электронная повестка будет считаться врученной с момента, как она появится в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги".

Если повестку не вручили в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Для внедрения системы рассылки будет создан специальный единый реестр. Сведения в него будут поступать от работодателей и вузов, c портала "Госуслуги", МВД, ФНС, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти. При этом электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил что россияне смогут обжаловать повестку или ограничения от военкомата на "Госуслугах". По его словам, повестки не могут приходить гражданам, у которых есть отсрочка. Шадаев заверил, что сведения об этом будут учитываться на этапе формирования списка рассылки.

Он также добавил, что у россиян никто не отнимет право защищать свои интересы в суде. При этом, если получивший повестку не смог вовремя прийти в военкомат и на это есть уважительная причина, гражданин может сообщить о ней на "Госуслугах".

Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

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