В Минцифры заявили, что повестку можно будет обжаловать на "Госуслугах"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россияне смогут обжаловать повестку или ограничения от военкомата на "Госуслугах", сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Так он ответил на соответствующий вопрос в одном из телеграм-чатов, в котором пользователи подняли тему отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов.

Глава ведомства отметил, что повестки не могут приходить гражданам, у которых есть отсрочка. Шадаев заверил, что сведения об этом будут учитываться на этапе формирования списка рассылки.

"Если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое", – приводит слова Шадаева РИА Новости.

Министр заверил, что подобные обращения будут рассматриваться областной призывной комиссией оперативно – не больше пяти дней.

"Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IT-отрасли", – подчеркнул Шадаев.

Он также добавил, что у россиян никто не отнимет право защищать свои интересы в суде. При этом если получивший повестку не смог вовремя прийти в военкомат и на это есть уважительная причина, гражданин может сообщить о ней на "Госуслугах".

Шадаев отметил, что уведомление о повестке в личном кабинете на "Госуслугах" можно будет отключить. Однако такое нельзя сделать в отношении уведомлений о применении к гражданину ограничительных мер.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

Для внедрения системы рассылки будет создан специальный единый реестр. Сведения в него будут поступать от работодателей и вузов, c портала "Госуслуги", МВД, ФНС, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти.

При этом электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Документ в онлайн-варианте будет считаться врученным через семь дней после того, как он попал в реестр.



Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

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