В Генштабе ВС РФ сообщили, что все срочники весеннего призыва будут служить в России

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Все срочники весеннего призыва 2023 года будут проходить службу на территории России. Об этом сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он добавил, что весенний призыв пройдет в установленные законодательством РФ сроки. По словам Цимлянского, в этом году в России на воинский учет встали более 700 тысяч юношей.

Владимир Цимлянский также уведомил, что все срочники, которые выслужили установленные им сроки, вовремя вернутся домой.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно документу, весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывников в ходе весенней призывной кампании не направят служить в новые субъекты России.

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