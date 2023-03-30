В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Призывников в ходе весенней призывной кампании, которая стартует 1 апреля, не направят служить в новые субъекты России, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует "Интерфакс".

По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях призыв весной вообще не будет проводиться.

Ранее Картаполов рассказал, что весенний и осенний призывы на срочную службу в 2023 году пройдут по прежним правилам. По его словам, проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года примут в Госдуме в рамках весенней сессии.

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Кроме того, верхний предел планируют повысить до 30 лет. Уточнялось, что переходный период предусмотрен до 2026 года.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму

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