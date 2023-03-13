Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Проект закона внесли на рассмотрение члены комитета Госдумы по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым.

"Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)", – отмечается в документе.

Кроме того, верхний предел призывного возраста планируют повысить до 30 лет. Уточняется, что переходный период предусмотрен до 2026 года.

В документе говорится, что призыву должны подлежать:

в 2024 году – граждане от 19 до 30 лет;

в 2025 году – граждане от 20 до 30 лет;

в 2026 году – граждане от 21 до 30 лет.

В пояснении также уточняется, что россияне, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия или до исчезновения ее оснований.

Ранее Картаполов заявил, что нет необходимости менять возраст службы в армии уже к весеннему призыву.

В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что, если закон примут до лета, он может вступить в силу осенью.

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что повышение призывного возраста с 18 до 21 года не предполагает отмену отсрочки от службы в армии для студентов.



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