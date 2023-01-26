В ГД не увидели необходимости менять призывной возраст к весне

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости менять возраст службы в армии уже к весеннему призыву. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На весенний призыв менять законодательство нет никакой необходимости", – сказал депутат, не исключив, что в будущем изменения все же будут приняты.

При этом он отметил, что соответствующая инициатива Минобороны РФ до сих пор не формализована. По его словам, ведомство никаких шагов по ее реализации не предприняло.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.



В Госдуме поддержали инициативу увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

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