Вопрос об отсрочке от службы для специалистов ОПК скоро решат – Путин

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Вопрос об отсрочке от службы мужчин призывного возраста, которые являются сотрудниками в области оборонно-промышленного комплекса, решат в скором времени. Об этом рассказал Владимир Путин во время общения с рабочими "Обуховского завода".

"С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", – цитирует президента ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации ИП и глав фермерских хозяйств. Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Новые люди".

Также правительство России освободило предпринимателей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, от статистической отчетности. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.



Призывной возраст в РФ может быть повышен до 30 лет в весенний призыв

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