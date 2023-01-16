10:24Общество
Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков
Правительство России освободило предпринимателей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, от статистической отчетности. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Документ вносит изменения в постановление "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Отмечается, что данное решение входит в комплекс дополнительных мер поддержки данной категории граждан.
"Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы", – говорится в сообщении.
Таким образом, мобилизованные бизнесмены освобождаются от штрафов за непредставление отчетности.
Также правительство утвердило постановление, в рамках которого период участия в СВО мобилизованных, контрактников и добровольцев будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.
Ранее россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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