Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Правительство России освободило предпринимателей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, от статистической отчетности. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Документ вносит изменения в постановление "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Отмечается, что данное решение входит в комплекс дополнительных мер поддержки данной категории граждан.

"Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы", – говорится в сообщении.

Таким образом, мобилизованные бизнесмены освобождаются от штрафов за непредставление отчетности.

Также правительство утвердило постановление, в рамках которого период участия в СВО мобилизованных, контрактников и добровольцев будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.

Ранее россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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