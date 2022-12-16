В Думу внесен законопроект, освобождающий от частичной мобилизации имеющих ученую степень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Государственную думу внесен законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации лиц, имеющих ученую степень. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР. Авторы отмечают, что существуют некоторые противоречия между законами о воинской обязанности и о мобилизации относительно положения об освобождении граждан с учеными степенями. Законопроект может закрепить право имеющих степень лиц на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

При этом отмечается, что в случае призыва на военную службу по мобилизации данное право распространяться не будет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что слухи о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у граждан.

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