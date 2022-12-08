В Совфеде объяснили отсутствие указа президента о завершении мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Сенатор Андрей Клишас объяснил отсутствие указа о завершении частичной мобилизации тем, что слово Владимира Путина значит больше, чем официальный документ. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По его мнению, выпускать дополнительный указ после заявления президента не нужно. Он выразил уверенность в том, что народ больше доверяет слову главы государства, чем документам.

"С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации", – подчеркнул Клишас.

Сенатор предложил рассмотреть обратную ситуацию: вышел официальный документ о завершении частичной мобилизации в России, а Путин в свою очередь уходит от прямого ответа на вопрос о ее окончании. Тогда, по словам Клишаса, у людей появились бы вопросы, почему президент не подтвердит принятое решение.

Он также отметил, что власти не могут знать об отсутствии необходимости возобновления мобилизации в будущем. Сенатор считает, что правительство будет принимать решение, основываясь на ситуации в конкретный момент.

Органы власти никто не лишал полномочий принять любое решение, которого будет требовать текущая обстановка, добавил он.

Ранее Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что в проведении дополнительной мобилизации в России нет необходимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации в стране. Он порекомендовал не руководствоваться ложной и непроверенной информацией.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что сообщения о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у граждан.

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

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