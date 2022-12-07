Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В проведении дополнительной мобилизации в России на данный момент нет необходимости, заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации в стране. Он порекомендовал не руководствоваться ложной и непроверенной информацией. Представитель Кремля подчеркнул, что ранее президент РФ сделал соответствующее заявление по данному вопросу.

До этого Песков также сообщил, что информации о проведении дополнительной мобилизации в РФ нет.

Призыв в рамках частичной мобилизации в Москве завершился 17 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сообщалось, что повестки, полученные гражданами, утрачивают свою силу с 17 ноября.



Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации

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