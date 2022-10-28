Военкоматы продолжат мероприятия по набору добровольцев и контрактников – Шойгу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что после завершения мобилизационных мероприятий военкоматы продолжат набор добровольцев и контрактников. Об этом он доложил Владимиру Путину.

"Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", – сказал он.

Шойгу подчеркнул, что задачи, поставленные в рамках частичной мобилизации, были выполнены – на службу призваны 300 тысяч человек. Он также добавил, что в настоящий момент не планируется выполнять какие-либо дополнительные задания.

В пятницу, 28 октября, Шойгу объявил на встрече с Путиным, что частичная мобилизация в РФ завершилась.

До этого Сергей Собянин сообщил о завершении всех мобилизационных мероприятий в Москве. Временные мобилизационные пункты в столице закрылись 17 октября. Разосланные до этого повестки утратили свою силу.

По информации военного комиссара города, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, были выполнены в полном объеме.



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