Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы военного ведомства, поставленная президентом задача о призыве в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Шойгу уточнил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

"Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат доукомплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", – сказал он.

Шойгу отметил, что в Вооруженные силы РФ было призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, а также более 27 тысяч предпринимателей.

"13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", – сказал министр.

Шойгу отметил, что в зону проведения военной спецоперации после прохождения подготовки были направлены 82 тысячи мобилизованных, половина из которых уже действуют в составе подразделений. Кроме того, 218 тысяч человек в настоящее время совершенствуют свою боевую подготовку.

"Те, кто участвует в боевых действиях (в ходе специальной военной операции. – Прим. ред.), получат статус ветеранов боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот", – заявил Шойгу.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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