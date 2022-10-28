В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Санкт-Петербурге завершены основные мероприятия в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила администрация главы региона.

"Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, прибывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме", – передает РИА Новости сообщение администрации.

Местные власти также добавили, что в настоящее время завершается сбор личного состава.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении всех мобилизационных мероприятий в Москве. Временные мобилизационные пункты в столице закрылись 17 октября. Разосланные до этого повестки утратили свою силу.

По информации военного комиссара города, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, были выполнены в полном объеме.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Частичная мобилизация может завершиться в РФ до следующей недели – СМИ

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