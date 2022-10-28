Частичная мобилизация в РФ может завершиться до 6 ноября – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Частичная мобилизация в России может завершиться в период с 31 октября по 6 ноября. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в российском парламенте и администрации президента.

Вместе с тем издание подчеркнуло, что специального указа об окончании мобилизации может не быть, так как это не предусмотрено законодательством.

При этом отмечается, что после окончания спецоперации будет опубликован указ о демобилизации.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении всех мобилизационных мероприятий в Москве. Временные мобилизационные пункты в столице закрылись 17 октября. Разосланные до этого повестки утратили свою силу.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

14 октября президент заявил, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. По его словам, на тот момент в стране призвали уже 222 тысячи граждан.



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