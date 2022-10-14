Все мобилизационные мероприятия в РФ завершат в течение двух недель – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин заявил, что уже мобилизованы 222 тысячи из предполагаемых 300 тысяч граждан.

"Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованы из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", – сказал он.

Президент объяснил, почему было принято решение о частичной мобилизации. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров, охранять ее только силами контрактников невозможно.

Путин сделал акцент на том, что проходить подготовку должны все призывники, подпавшие под мобилизацию. Он уточнил, что ее первичный этап занимает от 5 до 10 дней, затем еще 5–15 дней мобилизованные находятся в частях, это время также дается для дополнительного слаживания в войсках.

Российский лидер также рассказал, почему в рамках мобилизации обнаружилась "бестолковщина".

"Что касается бестолковщины, о которой я сказал, это связано со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества", – добавил он.

Путин уточнил, что речь идет об информационной базе, которая обновляется в настоящий момент. По его словам, скоро это будет современная и достоверная система высокого качества.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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