15:49Общество
Путин оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
В обозримом будущем необходимости в расширении объемов частичной мобилизации нет. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
По его словам, никаких новых предложений от министерства обороны России на этот счет не поступало.
"Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек – это первое. Второе – ничего дополнительного не планируется", – сказал российский лидер.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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