Путин оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

В обозримом будущем необходимости в расширении объемов частичной мобилизации нет. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

По его словам, никаких новых предложений от министерства обороны России на этот счет не поступало.

"Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек – это первое. Второе – ничего дополнительного не планируется", – сказал российский лидер.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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