В военкомате Москвы опровергли сообщения о вручении повесток возле метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вручение повесток военными комиссариатами Москвы или сотрудниками полиции возле станций метро не проводится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного комиссара столицы полковника Михаила Локтева.

По его словам, регулярно проводятся разыскные мероприятия, связанные с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. Он добавил, что спецслужбы почти ежедневно отчитываются о результатах такой работы.

Локтев подчеркнул, что в сферу деятельности полицейских могут попасть и граждане, которые уклоняются от посещения военкомата уже после вручения повестки.

В военкомате напомнили, что повестки с персональными данными человека и подписью военкома вручаются гражданам лично в руки или через работодателя.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что возле станций метро Москвы организовали "облавы" на уклонистов от призыва. По его словам, сначала он подумал, что эти истории – фейк, но позже ему рассказали о таких случаях люди, которых он лично знает и которым он полностью доверяет. В ответ на это председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решения должностных лиц, которые одобрили облавы на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации, должны оценить в рамках правового поля.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



"Поедем ребят поддерживать": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!