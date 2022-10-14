В Совфеде заявили о незаконности полицейских облав на призывников

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Проведение полицейских облав на призывников в рамках частичной мобилизации является незаконным, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Осуществление сотрудниками полиции повальных "облав" на призывников незаконно. Сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Клишас пояснил, что такой порядок установлен федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и соответствующей инструкцией Минобороны. Он отметил, что военкомы не имеют права действовать в отношении неопределенного круга лиц, поэтому вся работа с призывниками должна нести исключительно адресный характер.

"Военные комиссары вызывают конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста", – уточнил Клишас.

Кроме того, полиция может быть привлечена к призывному процессу только по письменному запросу военкомата о доставлении конкретного гражданина, или при розыске уклонистов в рамках уголовного расследования. При этом полицейские имеют право вручать повестки в военкомат гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным иметь такой статус.

"Для призывников-срочников это право вполне обоснованно – участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним", – отметил парламентарий.

Говоря об определенных законом местах вручения повестки, Клишас отметил, что работники военкомата могут представить документ гражданину по месту работы или учебы. Он подчеркнул, что речь идет не о полицейских и инспекторах ГИБД, а исключительно о сотрудниках комиссариатов. Кроме того, повестка не может быть вручена при проверке документов.

"Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт", – добавил Клишас.

Ранее Клишас заявил, что решения должностных лиц, которые одобрили облавы на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации, должны оценить в рамках правового поля. Так он прокомментировал ситуацию, которую описал член СПЧ Кирилл Кабанов.

До этого Кабанов сообщал, что намерен предложить председателю Совета по правам человека обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки облав на предприятия, во время которых у специалистов, имеющих бронь, требуют предъявить справки.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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