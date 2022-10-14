Сенатор предложил разобраться с облавами на призывников

Фото: телеграм-канал Baza

Решения должностных лиц, которые одобрили облавы на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации, должны оценить в рамках правового поля. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

"Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения – действиям должностных лиц, которые санкционировали такие облавы, должна быть дана правовая оценка", – написал Клишас.

Так он прокомментировал ситуацию, которую описал член СПЧ Кирилл Кабанов.

До этого Кабанов сообщал, что намерен предложить председателю Совета по правам человека обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки облав на предприятия, во время которых у специалистов, имеющих бронь, требуют предъявить справки.

"Я думал, что истории про облавы – фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев поделился, что отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации следует давать экспертам и специалистам, у которых имеются редкие знания и опыт, из-за отсутствия которых может остановиться производство. Он подчеркнул, что подобное решение подразумевает точечный подход, а не массовый.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

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