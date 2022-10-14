11:21Общество
Сенатор предложил разобраться с облавами на призывников
Фото: телеграм-канал Baza
Решения должностных лиц, которые одобрили облавы на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации, должны оценить в рамках правового поля. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.
"Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения – действиям должностных лиц, которые санкционировали такие облавы, должна быть дана правовая оценка", – написал Клишас.
Так он прокомментировал ситуацию, которую описал член СПЧ Кирилл Кабанов.
До этого Кабанов сообщал, что намерен предложить председателю Совета по правам человека обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки облав на предприятия, во время которых у специалистов, имеющих бронь, требуют предъявить справки.
"Я думал, что истории про облавы – фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев поделился, что отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации следует давать экспертам и специалистам, у которых имеются редкие знания и опыт, из-за отсутствия которых может остановиться производство. Он подчеркнул, что подобное решение подразумевает точечный подход, а не массовый.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации
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