По частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов – Шойгу

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. Об этом он сказал в ходе своего обращения.

"У нас огромный мобилизационный ресурс. То есть ресурс тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, имеет военную учетную специальность", – отметил он.

Министр сообщил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Он также подчеркнул, что мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку, слаживание и только после этого приступят к выполнению задач. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Глава ведомства обратил внимание на то, что ни о какой мобилизации студентов речи не идет. Не подлежат отправке на СВО и срочники.

Шойгу заявил, что Россия сейчас ведет военные действия не только с вооруженными силами Украины, но и с коллективным Западом.

"Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом", – сказал он.

Он добавил, что у Украины почти закончилось свое оружие, которое является бывшим советским оружием. Однако Запад поставляет в Киев огромные запасы вооружений. Тем не менее российская сторона находит способы бороться с ним. Он уточнил, что Украина потеряла уже половину своей армии – это больше 100 тысяч человек: погибших – 61 207, раненых – 49 368.

В свою очередь, потери РФ составляют 5 937 погибших.

По его словам, против России на Украине работает вся "натовская" группировка: около 70 военных и более 200 гражданских спутников. Кроме того, глава Минобороны сделал акцент на том, что в Киеве сидит фактически западное военное командование – более 150 специалистов.

Шойгу отметил, что в ходе спецоперации идет большая работа. Министр подчеркнул, что военнослужащие выполняют ее с честью.

"Идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской и Донецкой народных республик, другие подразделения, добровольцы, которые участвуют в этой операции", – заметил он.

Отдельно отметил работу медиков. Благодаря их труду из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это военные, которые прошли через госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу.

Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Президент во время своего обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе сообщил, что соответствующий указ уже был подписан.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

