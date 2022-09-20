ГД одобрила введение в УК РФ понятий "мобилизация" и "военное положение"

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Поправка, предлагающая ввести в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", одобрена на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, принятыми поправками предусматривается замена слов "в условиях вооруженного конфликта" или "военных действий" на "в период мобилизации" или "военного положения", "в военное время" либо "в условиях вооруженного конфликта или "ведения боевых действий".

Госдума также приняла поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", – указано в документе.

Кроме того, во втором и третьем чтениях принят законопроект о наказании за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены лишением свободы от 3 до 10 лет.

При первом совершении данного преступления военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности при условии принятия им мер для своего освобождения, возвращения в часть или к месту службы и отсутствия других преступлений во время пребывания в плену.

Также принят во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому периоды мобилизации, военного положения, военного времени, условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Уточняется, что изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание").

Госдума также одобрила законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от 5 до 15 лет за сопротивление начальнику, исполняющему обязанности военной службы, принуждение его к их нарушению, сопряженные с насилием или угрозой его применения, в период мобилизации или военного положения.

Ранее депутаты Госдумы и члены Совета Федерации предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, дополняющие его понятиями "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт". Соответствующий законопроект разработали депутаты Леонид Слуцкий и Валерий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас.

В частности, поправки предусматривают введение наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в военное время.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

