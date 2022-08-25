Эксперт заявил, что увеличение численности ВС РФ произойдет за счет контрактников

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Рост штатной численности военнослужащих ВС России произойдет за счет набора контрактников и не приведет к увеличению призыва, считает военный эксперт Алексей Леонков.

"Новая военная техника, поступающая на вооружение российской армии, стала сложнее. Людей, которые должны ее эксплуатировать, необходимо готовить как минимум года три. Понятно, что никакая срочная служба это не покроет, потому увеличения призыва на срочную службу не будет", – сообщил он РИА Новости.

По словам эксперта, желающих заключить контракт с Минобороны РФ стало больше с момента начала спецоперации на Украине. При этом текущее законодательство предусматривало лишь 600 тысяч человек контрактников в ВС РФ.

Леонков допустил, что 137 тысяч новых военнослужащих будут распределены в 12 новых воинских частей и подразделений, которые были сформированы после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции.

"Нам скоро потребуется много специалистов на новые комплексы воздушно-космической обороны С-500 и А-235 "Нудоль". Флот также видоизменяется, строятся новые корабли океанской зоны, понятно, что потребность в профессиональных экипажах также будет расти", – добавил он.

По мнению специалиста, долю контрактников необходимо довести минимум до 1,2 миллиона человек.

Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России на 137 000 единиц. Общее число достигнет 1 150 628 человек.

Согласно указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, из которых 1 013 628 – военнослужащие, а остальные – гражданский персонал.