"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии-2022" контракты на $390 млн – МО РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" несколько контрактов на сумму 390 миллионов долларов. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны России.

"В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключено два контракта на сумму более 390 миллионов долларов", – отмечается в заявление.

По информации ведомства, за неделю работы форума на него пришли 1 903 536 человек, в том числе делегации из 85 стран, 18 из которых – высокого уровня.

Ранее министерство обороны России и военно-промышленный концерн "Алмаз-Антей" в рамках форума "Армия–2022" заключили контракт на поставку новейших систем ПВО ПРО С-500 "Прометей" в Вооруженные силы РФ.

Кроме того, отмечалось, что военное ведомство на полях форума заключило контракты на поставку в российскую армию модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

