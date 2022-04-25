Систему ПВО С-500 запустили в серийное производство

Фото: министерство обороны РФ

Новейшую систему ПВО ПРО С-500 ("Прометей") запустили в серийное производство, сообщил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Он отметил, что боевые возможности системы превосходят возможности ранее выпущенных зенитно-ракетных комплексов.

"С-500 по силам стать основой системы ВКО России", – сказал Новиков журналу "Национальная оборона".

По его словам, система поступит в войска в соответствии со сроками гособоронзаказа. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий с целью развития армии и флота и обеспечения их передовой техникой. Кроме того, МО продолжит наращивать боевые возможности.

