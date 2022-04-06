Поставки оружия Киеву не помешают РФ достичь своих целей – Песков

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Поставляемое западными государствами украинской столице оружие не сможет остановить РФ и помешать ей достичь целей на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

"Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия. Но этого оружия недостаточно, чтобы остановить наше наступление, оно не помешает нам достичь наших целей", – отметил Песков.

Ранее в парламенте Чехии заявили о поставках Украине БМП и танков Т-72. При этом министр обороны страны поставки БМП и танков не подтвердила. По ее словам, Чехия отправляет Украине основные военные материалы и будет продолжать это делать.

О поставке Украине оборонительного вооружения заявила и Германия. США также подтвердили, что продолжают военные поставки на Украину. При этом США, ФРГ, Франция и Британия призвали к защите мирного населения на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.