В парламенте Чехии заявили о поставках Украине БМП и танков Т-72

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Глава парламентского комитета по европейским делам Чехии Ондржей Бенешик сообщил о поставках на Украину боевых машин пехоты (БМП) и танков Т-72.

"Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Чернохова поставки БМП и танков не подтвердила. По ее словам, Чехия отправляет Украине основные военные материалы и будет продолжать это делать.

"Любопытство свойственно людям, и я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, больше я ничего не могу сказать", – указала она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что объем оказываемой военной поддержки Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. По его словам, НАТО ответственен за предотвращение эскалации за пределы Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

