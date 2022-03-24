НАТО планирует разместить боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

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НАТО разместит четыре боевые группы на востоке Европы – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Об этом говорится на сайте Альянса.

Также будет расширено финансирование военных трат.

"Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности Альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы", – говорится в сообщении.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия. По его словам, стране также окажут поддержку в сфере защиты от киберугроз. Столтенберг рассказал, что Украине передадут средства обнаружения и защиты, а также осуществляют медицинские поставки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

