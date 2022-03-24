Направление миротворцев на Украину чревато третьей мировой войной – Лукашенко

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предложение Польши направить на Украину миротворческий контингент НАТО. Об этом сообщает БелТА.
"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать (Джо Байдену. – Прим. ред.): давайте создадим миротворческие силы, тысяч 100, и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" – заявил Лукашенко.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. По его мнению, их главной целью будет оказание гуманитарной помощи. Немецкие власти не одобрили это предложение.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт оценил предложение Польши о развертывании миротворческой миссии НАТО на Украине
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