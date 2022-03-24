Направление миротворцев на Украину чревато третьей мировой войной – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предложение Польши направить на Украину миротворческий контингент НАТО. Об этом сообщает БелТА.

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать (Джо Байдену. – Прим. ред.): давайте создадим миротворческие силы, тысяч 100, и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" – заявил Лукашенко.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. По его мнению, их главной целью будет оказание гуманитарной помощи. Немецкие власти не одобрили это предложение.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

