Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять силы на Украину

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне саммита заявил, что Альянс не считает себя частью конфликта на Украине.

"Но мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла обороняться. Поэтому мы не собираемся направлять на Украину свои силы", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Также, по его словам, членство Украины в НАТО не значится в повестке саммита 24 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что направление миротворцев НАТО на Украину может привести к последствиям, которые будет трудно исправить. По словам представителя Кремля, данное решение было бы опрометчивым и опасным.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

