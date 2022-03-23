Песков оценил идею ввода миротворцев НАТО на Украину

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Направление миротворцев НАТО на Украину может привести к последствиям, которые будет трудно исправить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, данное решение было бы опрометчивым и опасным.

"Осуществляется военная специальная операция, любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Идею о вводе миротворцев НАТО на Украину прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это может привести к прямому столкновению Вооруженных сил России и Альянса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.